وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي العلاقات التجارية بين السعودية وفرنسا تشهد نموًّا بنسبة 74% فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج عرفات سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً توضيح من حساب المواطن بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري
أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج وضيوف الرحمن خلال تأدية مناسكهم.
وأضاف الربيعة، خلال فعاليات ندوة الحج الكبرى 2023 التي انطلقت اليوم: “قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين في مجال إدارة الحشود وسلامة الحجيج”.
وتابع د. توفيق الربيعة أنه يتم الاستعداد حاليا للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم.
وأضاف أن الزملاء في وزارة الصحة يبذلون جهداً كبيرا في ضمان سلامة الحجاج مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء، والجماعات الكبيرة في الحج.
فيديو | وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: لدينا خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج #أذن_بالناس #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/EIZCTLVV2y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023
فيديو | وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين ونستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن #أذن_بالناس #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/BjUPgSY1jO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023