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تجارب افتراضية في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن

الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج وضيوف الرحمن خلال تأدية مناسكهم.

تجارب افتراضية

وأضاف الربيعة، خلال فعاليات ندوة الحج الكبرى 2023 التي انطلقت اليوم: “قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين في مجال إدارة الحشود وسلامة الحجيج”.

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تفويج الحجيج

وتابع د. توفيق الربيعة أنه يتم الاستعداد حاليا للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم.

وأضاف أن الزملاء في وزارة الصحة يبذلون جهداً كبيرا في ضمان سلامة الحجاج مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء، والجماعات الكبيرة في الحج.

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