الربيعة يتفقد معرض واحة الإعلام ويطلع على أقسامه وخدماته

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم مقر “واحة الإعلام”، التي تنظمها وزارة الإعلام لموسم حج هذا العام 1444هـ، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج ضيوف الرحمن، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتقام الواحة خلال الفترة 2 – 4 من ذي الحجة الموافق 20 – 22 يونيو، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج الكبرى السنوية.

ورافقه في الزيارة عدد من أصحاب المعالي وزراء الدول الإسلامية، وعدد من رؤساء اللجان العليا لبعثات أكثر من 80 دولة مشاركة في الحج.

وكان في استقبالهم وكيل وزارة الإعلام للتواصل.

أقسام واحة الإعلام

واطلع معاليه ومرافقوه على ما تتضمنه “واحة الإعلام” من أقسام ومعارض لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وما تقدمه لجميع الإعلاميين والزوار من خدمات إعلامية، تمكنهم من الاطلاع على جهود المملكة في موسم الحج.

من جانب آخر؛ قام عدد من وفود وسائل الإعلام الدولية بزيارة مقر “واحة الإعلام”، حيث شاهد أكثر من 50 إعلاميًا وإعلامية من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسسات الصحفية، محتويات أقسام الواحة، وزاروا أجنحة المعارض الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض المصاحب.

فعاليات منوعة

كما زار فعاليات “واحة الإعلام” لليوم الثاني؛ عدد من منسوبي كليات الإعلام والاتصال وأقسامه بالجامعات السعودية، حيث تعرف أكثر من 50 طالبًا وطالبة وعضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات، على الدور الذي يقدمه المركز الإعلامي الافتراضي للحج، الذي يتوسط مقر الواحة، وما يتضمنه من مرافق وتسهيلات وخدمات تدعم التغطيات الإعلامية المتميزة.

وتشارك في أجنحة المعرض المصاحب لـ”واحة الإعلام” عدة جهات حكومية وخاصة منها: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير مدينة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة التراث، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ونسك، وشركة كدانة للتنمية والتطوير.

مبادرة واحة الإعلام

يذكر أن “واحة الإعلام” هي إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام، التي أطلقها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية، التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة.