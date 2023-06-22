الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي اليوم

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يعقد مساء اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، الذي يستعرض خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام، والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج، والتسهيلات المساهمة في تمكين قدوم المعتمرين.
كما يجيب وزير الحج عن أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الحج والعمرة، أنه تم وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج وضيوف الرحمن خلال تأدية مناسكهم.
وأضاف الربيعة، خلال فعاليات ندوة الحج الكبرى 2023: قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين في مجال إدارة الحشود وسلامة الحجيج.
وتابع د. توفيق الربيعة أنه يتم الاستعداد حاليًّا للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم.
وأضاف أن الزملاء في وزارة الصحة يبذلون جهدًا كبيرًا في ضمان سلامة الحجاج مع ارتفاع درجة حرارة الأجواء، والجماعات الكبيرة في الحج.