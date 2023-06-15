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بعد الحديث عن استبعاد قائمته بسبب المادة رقم 13

الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء
المواطن - فريق التحرير

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تحدث القانوني أيمن الرفاعي عن مدى قانونية سقوط قائمة مرشحة في انتخابات أي ناد سعودي؛ وذلك بسبب عدم إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن عدم إجادة اللغة الإنجليزية قد يتسبب في عدم قبول قائمة مسلي آل معمر في انتخابات نادي النصر بحسب نص المادة رقم 13 من اللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية حيث نصت المادة على ضرورة تحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد مع كتابتها بشكل جيد أيضًا.

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تفاصيل المادة رقم 13

وقال الرفاعي لـ برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” قائلًا: “المادة الـ13 من بدايتها تقول إن إجادة اللغة الإنجليزية شرطًا أساسيًّا على المرشح لمنصب الرئيس ومنصب العضو وعلى الأقل يجب وجود 3 أشخاص يحملون شهادة البكالوريوس”.

وأضاف الرفاعي: “النصاب القانوني لأي قائمة حتى تُقبل يجب ألا يقل عن 5 أعضاء وألا يزيد عن 9، بمعنى أنه إذا سقط عضو من القائمة لأن الشروط لا تتوافر فيه وأصبحت القائمة 8 أعضاء فسوف تقبل في الانتخابات، أما إذا كانت القائمة 5 وسقط منها عضو وأصبحت 4 فإن القائمة ستسقط ولن تُقبل في الانتخابات”.

جدير بالذكر أن كلًّا من مسلي آل معمر ومهند الداوود وثامر اليمني تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.

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