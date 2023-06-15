مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
تحدث القانوني أيمن الرفاعي عن مدى قانونية سقوط قائمة مرشحة في انتخابات أي ناد سعودي؛ وذلك بسبب عدم إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن عدم إجادة اللغة الإنجليزية قد يتسبب في عدم قبول قائمة مسلي آل معمر في انتخابات نادي النصر بحسب نص المادة رقم 13 من اللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية حيث نصت المادة على ضرورة تحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد مع كتابتها بشكل جيد أيضًا.
وقال الرفاعي لـ برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” قائلًا: “المادة الـ13 من بدايتها تقول إن إجادة اللغة الإنجليزية شرطًا أساسيًّا على المرشح لمنصب الرئيس ومنصب العضو وعلى الأقل يجب وجود 3 أشخاص يحملون شهادة البكالوريوس”.
وأضاف الرفاعي: “النصاب القانوني لأي قائمة حتى تُقبل يجب ألا يقل عن 5 أعضاء وألا يزيد عن 9، بمعنى أنه إذا سقط عضو من القائمة لأن الشروط لا تتوافر فيه وأصبحت القائمة 8 أعضاء فسوف تقبل في الانتخابات، أما إذا كانت القائمة 5 وسقط منها عضو وأصبحت 4 فإن القائمة ستسقط ولن تُقبل في الانتخابات”.
جدير بالذكر أن كلًّا من مسلي آل معمر ومهند الداوود وثامر اليمني تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.
الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني لـ #في_المرمى: شرط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية التي تهدد برفض قائمة مسلي آل معمر بانتخابات #النصر يشمل الجميع سواء الرئيس أو الأعضاء pic.twitter.com/9UmuenIdXp
— العربية – في المرمى (@FilMarma) June 14, 2023