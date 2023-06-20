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الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل
المواطن - فريق التحرير

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أظهر عرض تقديمي لملف السعودية الرسمي لاستضافة إكسبو 2030، جاهزية الرياض الآن واستعدادها لمعرض إكسبو 2030.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته “الإخبارية”، رصد العرض التقديمي ما ستقدمه الرياض في معرض إكسبو 2030، والبيئة الخصبة السياحية بشكل عام بالسعودية والمشاريع التنموية بها.

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معرض إكسبو 2030

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، له العديد من الفوائد، مشيرًا إلى أنه سيجلب عشرات الملايين من الزوار.

وقال شاكر خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إن استضافة العاصمة لـ معرض إكسبو 2030 سيجلب عشرات الملايين من الزوار، ما ينعكس على إشغال الفنادق والمحلات التجارية والطيران، وبالتالي حراك اقتصادي.

ولفت إلى أن الاستضافة تحقق فوائد أخرى منها إشغال المطاعم، ونشاط اقتصادي وتبادل ثقافي وحضاري.

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