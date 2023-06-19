الريال يرد على بنزيما بعد إلغاء متابعته

أثار الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد، حالة من الجدل بعدما ألغى متابعته لحساب ريال مدريد الرسمي عبر موقع “انستقرام”.

بنزيما يلغي متابعته لحساب ريال مدريد

ورحل المهاجم الفرنسي عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد 14 عامًا قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يوقع للاتحاد في صفقة انتقال حر حتى عام 2026.

وقام كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، بالأمس بإلغاء حساب ريال مدريد الرسمي على “انستقرام”، وهو التصرف الذي أثار استغراب جماهير المرينغي، ودفع الإدارة للرد اليوم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد رد على تصرف كريم بنزيما، وقام الحساب الرسمي للمرينغي على “انستقرام” بإلغاء متابعته للمهاجم الفرنسي، اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “تصرف ريال مدريد طبيعي، لأن المرينغي يُتابع فقط 40 حسابًا تنتمي للاعبيه الحاليين وحسابات الرعاة الرسميين للنادي”.

مسيرة مميزة مع الريال

وتوج بنزيما بـ24 لقبًا مع ريال مدريد، ومن أبرزهم 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، 4 بطولات للدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني 3 مرات لكل منهما.

وشارك المهاجم الفرنسي في 647 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2023، ونجح في تسجيل 353 هدفًا، وقدم 165 تمريرة حاسمة، وتوج بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم 2022.