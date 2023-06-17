الريال يُلزم كيليان مبابي باتفاق إجباري

تتمسك إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي في 2024.

الريال متمسك بضم كيليان مبابي

ويرتبط كيليان مبابي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان حتى صيف 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب، لكن المهاجم الفرنسي أخبر باريس، بعدم الرغبة في تفعيل بند التمديد حتى 2025.

وذكرت صحيفة “ماركا”: “ريال مدريد واضح بشأن طريقة التعامل مع صفقة مبابي في الصيف المقبل، والمرينغي لن ينتظر الحصول على توقيعه في صيف 2024، لكنه سيلزم الفرنسي بالتوقيع على الاتفاق مطلع يناير المقبل”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد لن يواصل مطاردة كيليان مبابي، وتكرار خطأ المحاولة السابقة للتعاقد معه، إذا رفض مهاجم باريس سان جيرمان، التوقيع مع المرينغي في يناير المقبل”.

وانتظر ريال مدريد، الحصول على توقيع مبابي حتى اللحظات الأخيرة من موسم 2021\2022، إلا أن المهاجم الفرنسي غير رأيه وجدد عقده مع باريس.

سبب بقاء مبابي لـ2024

وكانت تقارير قد أكدت أن كيليان مبابي سيستمر مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، حيث إنه سيحصل على 70 مليون يورو إذا رحل في 2023، في حين أن المبلغ سيصل إلى 80 مليون يورو في العام التالي، كمكافأة ولاء.