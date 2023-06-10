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ذاكرًا أول حرف من أسماء اللاعبين الأربعة ومثيرًا للجدل

الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق
المواطن - فريق التحرير

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أثار الناقد الرياضي والإعلامي عبدالكريم الزامل الجدل، وذلك بعد انتقاده لـ 4 نجوم سابقين في نادي النصر، لم يذكر أسماءهم ولكنه اكتفى بذكر أول حرف من الأسماء وذلك خلال تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”.

وقال الزامل: ” في الأندية الجماهيرية النجوم القدامى هم جزء من القوة الناعمة إلا في نادي النصر فإن الرباعي ” م و ي و ص و ف”، للأسف هم جزء من تشويه تاريخ النادي العريق بإبراز السلبيات التي توجد في كل الأندية عبر التاريخ”.

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ورد الكاتب الصحفي سلطان الزايدي على تغريدة الزامل قائلًا: ” أنا أشهد تصرفاتهم غريبة ولا ندري كيف نفسرها، هل ظهورهم في القنوات مرتبط بمواقفهم ضد النصر؟”.

اتفاق من جماهير النصر

أما بدر القدير لاعب النصر السابق فقال: ” بكل صراحة مشكلة النادي من بعض أكبر المنتمين له واللي متأمل منهم الدعم القوي يُفترض من البعض يكونوا ستر وغطاء، على أي حدث بس اللي حاصل العكس من البعض للأسف، هذا واقع لا بد من يطلع كم واحد يغردون خارج السرب، الله يهدينا ويهدي الجميع”.

بينما ذكرت بعض من جماهير أصفر الرياض أنهم يشعرون بالحزن بسبب اهتمام هؤلاء النجوم السابقين بانتقاد النادي وإبراز السلبيات أكثر من تقديم المساعدة للنادي والقيام بها على أرض الواقع وليس لمجرد جذب المشاهدات لهم.

موسم بلا بطولات

وعانى أصفر الرياض في موسم 2022/2023 حيث أنهى الموسم في المركز الثاني في دوري روشن، وخسر الفرصة في التتويج بلقبي كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

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