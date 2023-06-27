زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن يوم عرفة في موسم هذا العام يعد الأطول منذ 33 عامًا.
وأوضح الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن يوم عرفة في موسم الحج الحالي هو الأطول منذ 33 سنة، حيث تصل ساعات النهار إلى 15 ساعة.
وأضاف الزعاق خلال تواجده على صعيد عرفة أن هذا اليوم لن يتكرر إلا بعد مرور 33 عامًا أي في سنة 1477هـ.
من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر “منى- عرفة- مزدلفة”، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، كما تشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة، والليث والأجزاء الساحلية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك يوم عرفة.
#عرفه pic.twitter.com/eQI0l3gAqW
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 27, 2023