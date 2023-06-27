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الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن يوم عرفة في موسم هذا العام يعد الأطول منذ 33 عامًا.

وأوضح الزعاق في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن يوم عرفة في موسم الحج الحالي هو الأطول منذ 33 سنة، حيث تصل ساعات النهار إلى 15 ساعة.

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وأضاف الزعاق خلال تواجده على صعيد عرفة أن هذا اليوم لن يتكرر إلا بعد مرور 33 عامًا أي في سنة 1477هـ.

طقس يوم عرفة

من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر “منى- عرفة- مزدلفة”، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، كما تشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة، والليث والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك يوم عرفة.

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