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بعد رفض جماهير الأهلي عودته

الزمالك يرغب في ضم عمر السومة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
الزمالك يرغب في ضم عمر السومة
المواطن - فريق التحرير

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يرغب نادي الزمالك المصري، بحسب تقارير إعلامية في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي.

وترفض جماهير الأهلي عودة السومة للفريق في موسم 2023/ 2024، وذلك بعد صعود الراقي لدوري روشن، خاصة بسبب حزنها من موقف اللاعب وتركه للراقي في الموسم الماضي أثناء تواجده في دوري يلو.

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الزمالك يراقب عمر السومة 

وأوضح الإعلامي فهد الجلعودي في تصريحاته لـ قناة 24 الرياضية أن الزمالك يرغب في ضم السومة، وذلك بسبب مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية الشهر المقبل في المملكة.

وترفض جماهير الأهلي كذلك عودة السومة، بسبب التقدم في السن للاعب السوري بالإضافة إلى رغبة جماهير الأهلي في رؤية مهاجم صغير بالسن يقود هجوم الفريق في دوري روشن.

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