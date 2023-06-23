الزمالك يرغب في ضم عمر السومة

تفاصيل عقد كاليدو كوليبالي مع الهلال لقطات لانشطار سيارة بالطول لنصفين بشيكاغو الأمريكية الشباب يحسم مصير انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد أو الهلال صفقة روبن نيفيز تتفوق على بنزيما ورونالدو بالقيمة التسويقية الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًّا للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم 151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أول ظهور لـ أحمد حجازي بعد إصابته وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع 1483 زيارة للمتسوق الخفي لـ 60 مركزًا تجاريًّا خلال 2022 الهلال يعلن عن قميصه للموسم الجديد
يرغب نادي الزمالك المصري، بحسب تقارير إعلامية في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي.
وترفض جماهير الأهلي عودة السومة للفريق في موسم 2023/ 2024، وذلك بعد صعود الراقي لدوري روشن، خاصة بسبب حزنها من موقف اللاعب وتركه للراقي في الموسم الماضي أثناء تواجده في دوري يلو.
وأوضح الإعلامي فهد الجلعودي في تصريحاته لـ قناة 24 الرياضية أن الزمالك يرغب في ضم السومة، وذلك بسبب مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية الشهر المقبل في المملكة.
وترفض جماهير الأهلي كذلك عودة السومة، بسبب التقدم في السن للاعب السوري بالإضافة إلى رغبة جماهير الأهلي في رؤية مهاجم صغير بالسن يقود هجوم الفريق في دوري روشن.