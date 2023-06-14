السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم السبت الماضي، إلى مشاكل في جواز السفر عند وصوله الصين، لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه في مقطع فيديو متداول على موقع تويتر ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار، وواجه مشكلة في جواز السفر لكن لم يتم معرفة السبب، ومع ذلك فأثناء دخوله الصين تم إيقافه حتى حل المشكلة.

جواز سفر غير صحيح لـ ميسي

وكانت تقارير كشفت أن النجم الأرجنتيني استخدم جواز سفر غير صحيح بسبب اعتقاده أنه يمكنه زيارة تايوان بهذا الجواز كونه استخدم جواز السفر الإسباني وليس الأرجنتيني.

وقد تلقى النجم الأرجنتيني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال في مطار بكين، السبت الماضي، بعد وصوله بطائرة خاصة.

وتخوض الأرجنتين غدًا مباراة ودية ضد أستراليا على أرضية إستاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع إلى 68 ألف متفرّج.

وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي بدلًا من عرض سعودي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة لفريقه السابق برشلونة.