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مع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال

السجن عام لمن امتهن التسول أو أدار متسولين

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
السجن عام لمن امتهن التسول أو أدار متسولين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أنه يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة بما في ذلك التسول الإلكتروني، حيث يقع تحت طائلة المُساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته.

عقوبات ضد من يمتهن التسول

وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بكل من السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

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مضاعفة العقوبة

ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، كما يبعد غير السعودي عن البلاد عدا زوجة السعودي أو أولادها أو زوج السعودية، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التسول.

وفي وقت سابق، أكد الأمن العام، أن معظم عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مناشدًا عدم إعطائهم أي أموال.

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