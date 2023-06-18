السجن والغرامة عقوبة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لـ الضمان الاجتماعي

حذر المحامي الدكتور عمر الجهني، من الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعي العقوبة.

سجن وغرامة

وأضاف الجهني خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن تلك العقوبة تتضمن غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى العام، وفق نظام الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن العقوبة في تلك الحالة تشمل المدلي ببيانات غير صحيحة، ذكرًا كان أو أنثى، ويشمل ذلك المرأة التي تدلي ببيانات تزعم فيها استمرار حالتها الاجتماعية كمطلقة بعد زواجها، ويتم إلزامها بإرجاع الحق المكتسب بأثر رجعي.

موعد صرف معاش يوليو

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وذكرت الوزارة عبر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لها على موقع “تويتر”، أنه تم تقديم موعد الصرف إلى 26 يونيو الجاري الموافق 8 ذي الحجة، لتوافق موعد الصرف المعتاد مع إجازة عيد الأضحى.

شروط الدعم

يذكر أنه من أبرز شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات الآتية:

– المرأة غير السعودية ومتزوجة من سعودي.

– الأرامل والمطلقات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديون.

– أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي.

– الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل.

– ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال، و550 ريالًا عن كل فرد في الأسرة.

– ألا يكون المستفيد مقيمًا في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.

– الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد.

– لا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة عالية.