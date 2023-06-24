السجن وغرامة 50 ألف ريال عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

حددت وزارة الداخلية، عقوبة نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، حيث تصل العقوبة للسجن والغرامة.

عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في بيان عبر “تويتر”: “كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافدًا”.

كما تشمل العقوبات، المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.