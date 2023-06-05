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اتهامه بحيازة 95 كجم من مادة الحشيش المخدر، وعدد 4047 حبة مخدرة

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
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المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

حيازة الحشيش والمخدرات

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة (95) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وعدد (4047) حبة من حبوب البريجابالين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة.

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استغل عائلته لتهريب المخدر

وقد بينت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (20) سنة، وتغريمه مائة ألف ريال.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

 

 

 

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