السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة (95) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وعدد (4047) حبة من حبوب البريجابالين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة.
وقد بينت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.
وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (20) سنة، وتغريمه مائة ألف ريال.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.