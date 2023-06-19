السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج

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حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.
وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر”: إنه يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مؤكدًا أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المنقولين.
وأشار إلى أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف، إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
على صعيد متصل، عززت رئاسة الحرمين الشريفين مفهوم التناغم بين منظومة الرئاسة الأمنية والقطاعات الحكومية وشركاء النجاح لموسم الحج الحالي، عبر عقد اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام بحضور الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأعضاء المجلس، لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج، حيث ناقش المجلس استعدادات الجهات العاملة في المسجد الحرام لموسم الحج وتضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.