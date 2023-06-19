Icon

خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة عبر تطبيق توكلنا Icon ارتفاع أسعار الأضاحي في السعودية لعام 2023 Icon ريال مدريد يضم بديل كريم بنزيما رسميًا Icon زلاتكو عن اعتزال مودريتش: أتمنى استمراره Icon السعودية تشارك بالاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب Icon أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار Icon وفد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين بالهند يطلع على التجربة السعودية Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي

السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
السجن 6 أشهر عقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الأمن العام من نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والإبعاد من السعودية إن كان وافدًا.

تصاريح حج غير نظامية

وقال الأمن العام في رسم توضيحي عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر”: إنه يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مؤكدًا أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المنقولين.

قد يهمّك أيضاً
قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم

قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم

فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون

فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون

وأشار إلى أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف، إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

التناغم مع المنظومة الأمنية

على صعيد متصل، عززت رئاسة الحرمين الشريفين مفهوم التناغم بين منظومة الرئاسة الأمنية والقطاعات الحكومية وشركاء النجاح لموسم الحج الحالي، عبر عقد اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام بحضور الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأعضاء المجلس، لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج، حيث ناقش المجلس استعدادات الجهات العاملة في المسجد الحرام لموسم الحج وتضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم