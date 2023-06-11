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مع غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

السجن 7 سنوات عقوبة الاحتيال المالي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
السجن 7 سنوات عقوبة الاحتيال المالي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت النيابة العامة من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر” إن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شددت في العقوبة المقررة لارتكاب تلك السلوكيات وهي السجن مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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حفظ البيانات

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية وحذرت من الإفصاح عنها، مؤكدة أن هذا الأمر يحمي من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.

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