السديس: أمن الحجاج والحرمين خط أحمر ولدينا احترافية أمنية مذهلة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

تطور ودعم

وهنأ السديس القيادة الرشيدة، لما وصلت اليه المنظومة الأمنية من رقي وتطور والدعم الذي تتلقاه جميع القطاعات الأمنية والعسكرية التي تعمل في إطار المنظومة الأمنية في موسم الحج، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونوه بدور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز سعود بن نايف لمتابعته المستمرة لتطوير المنظومة الأمنية إلى جانب حرص مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي لتعزيز وتقوية القطاعات الأمنية.

وقال بعد مشاركته في استعراض قوات أمن الحج في مكة مساء اليوم: إن ما رأيناه في العرض العسكري مبعث الفخر والاعتزاز لكل مسلم ولكل سعودي وللأمة الإسلامية قاطبة كون هذه العرض العسكري الضخم والمبهر يعكس التطور المذهل والاحترافية المتعاظمة والنقلة النوعية لمختلف قطاعات الأمنية.

خط أحمر

وطمأن الرئيس المسلمين والحجاج خاصه بأن الحرمين والمشاعر وخدمة القاصدين وضيوف الرحمن بأيد أمينة، وفي ظل قيادة رشيدةً ورجال أمن مخلصين، مؤكدًا: أمن الحرمين وفريضة الحج خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ودولتنا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الحجيج.

ودعا للثقة بالقيادة الحكيمة والتي تعتبر العين الساهرة على أمن الحرمين والشعب السعودي، مؤكدًا على ضرورة عدم الإصغاء للشائعات المغرضة ضد أمن الحج وسلامة الحجاج.

جهود عظيمة

وثمن عاليًا دور رجال الأمن في حفظ أمن الحرمين وقاصديهما وضيوف الرحمن، مؤكدة جاهزة المنظومة الأمنية لمشاركتهم في تأمين بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

ودعا الشيخ السديس الله- عز وجل- أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن ما يقومون به من جهود في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.