السديس: استضافة ألف حاج فلسطيني تجسد اهتمام السعودية بفلسطين

ثمّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال معاليه: “إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وحرصه على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في محنهم وظروفهم الصعبة”.

مبادرة إنسانية

وأضاف: “إننا نبارك لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وندعو الله -عز وجل- أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية نظير خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الإسلام والمسلمين”.

وأكد معاليه أن الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.