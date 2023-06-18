السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية هدف محوري لنجاح خطة الحج

عززت رئاسة الحرمين الشريفين مفهوم التناغم والتماهي بين منظومة الرئاسة والأمنية والقطاعات الحكومية وشركاء النجاح لموسم الحج الحالي، عبر عقد اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام بحضور الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وأعضاء المجلس، لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج، حيث ناقش المجلس استعدادات الجهات العاملة في المسجد الحرام لموسم الحج وتضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج

ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصًا في موسم الحج مع تدفق الاعداد المليونية لحجاج بيت الله الحرام وسط منظومة خدمات ذكية متكاملة لتمكين ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد السديس حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن الخطة التشغيلية لموسم الحج للرئاسة تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

الرواق السعودي

وقدم الرئيس العام الشكر التقدير للقيادة الرشيدة على موافقتها على تسمية “الرواق السعودي” على مبنى مشروع توسعة المطاف، مؤكدًا أن الرئاسة تكثف جهودها وخدماتها في الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، والخدمات التي تقوم بها الرئاسة والجهات المشاركة في المسجد الحرام في الرواق السعودي.

من جهته، أكد نائب وزارة الحج والعمرة على التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة والرئاسة فيما يخدم حجاج بيت الله الحرام وإيصال الرسائل التوعوية التي تخدم الحاج وتيسر عليه.

وحث مدير الأمن العام محمد البسامي على العمل المشترك والدؤوب والمتكامل في ظل تزايد أعداد الحجاج المليونية وبإذن الله سيؤدي حجاج بيت الله حجهم في أمن وأمان.

وذكر وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، بأن التعاون الدائم بين الجهات يحقق الهدف وراحة ضيوف الرحمن.

أهمية المنصات الإلكترونية

وناقش الاجتماع التنسيقي أهمية التطبيقات والمنصات الإلكترونية وتجويدها وأنسنتها في تقديم الخدمات في المسجد الحرام، وتفعيلها لموسم حج هذا العام المبارك ١٤٤٤هـ تزامنًا مع الأعداد المليونية ونشرها إعلاميًا لاستفادة أكبر عدد من الحجاج منها.

كما استعرض ما تم من أعمال من وزارة المالية خلال الفترة السابقة، إلى جانب مناقشة زيادة فرص العمل التطوعي والإنساني في المسجد الحرام في مختلف المجالات والتخصصات.

وتم استعراض موجز للخدمات الطبية المقدمة في المسجد الحرام والحاجة لتفعيل أنفاق جرول لخدمة مستشفى الحرم لتسهيل تلك الخدمات، كما تم التأكيد على متطلبات واشتراطات السلامة بالمسجد الحرام وتفعيل دور اللجان المشتركة ذات الاختصاص للحد من الظواهر السلبية بالمسجد الحرام، وتسهيل دخول منسوبي كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام والوصول إلى مقار أعمالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وخاصة في ظل تزايد الأعداد للحجاج.