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أكد جاهزية المسجد الحرام لصلاة الجمعة

السديس: تأهب لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج وفق خدمات معيارية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
السديس: تأهب لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج وفق خدمات معيارية
المواطن - فريق التحرير

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تحولت منظومة رئاسة الحرمين الميدانية وإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لخلية نحل وحراك متواصل ميداني، استعدادًا لتنفيذ خطة استقبال الأعداد المليونية المتوقعة لحجاج بيت الله الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي وحوكمة الأداء وتعظيم التقنية الذكية لتسهيل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوجهون لمكة خلال الأيام القليلة القادمة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

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جاهزية المسجد الحرام

وأعلن  الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن الذين سيفدون لأداء صلاة الجمعة غدًا، مؤكدًا أن رئاسة الحرمين جندت ١٤ ألفًا من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية؛ مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح تنفيذا للخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين لموسم الحج الحالي تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

وقال الرئيس العام: استمرارًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، أنهت منظومة الحرمين استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لصلاة الجمعة، بتضافر الجهود مع شركاء النجاح والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة ووفق حوكمة بكامل الخدمات لراحة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

متابعة مستمرة

وقال الشيخ السديس: إن القيادة الرشيدةً حريصة كل الحرص على خدمة قاصدي الحرمين وهي تتابع أولًا بأول من بداية موسم الحج لتسخير الخدمات، وتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وسهولة، لاسيما في هذه الأيام المباركةً التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالًا كبيرًا من ضيوف الرحمن، معلنًا نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة في مرحلتها الأولى والثانية والاستعداد والتهيئة الكاملة للمرحلة الثالثة.

انسيابية الحشود

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود وتوفر الخدمات المعيارية للحجاج.

ووفرت الرئاسة عربات السعي للمحتاجين والعجزة وكبار السن مجانًا، وخصصت ممرات لهذه العربات وفصلها عن حركة الأصحاء، كما تم تخصيص سلالم خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل السلالم الكهربائية لنقل المصلين إلى الدور الثاني وسطح المسجد الحرام.

تكثيف الأعمال

وضاعفت الرئاسة توزيع مياه زمزم المبردة من خلال الحافظات في جميع أروقة وأدوار المسجد الحرام بالإضافة إلى توزيع مجمعات للمياه في الساحات فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والسقيا وزيادة عمال النظافة على مدار الساعة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحجاج.

وتتمحور خطة رئاسة الحرمين في مرحلتها الثالثة والتي تعتبر ذروة موسم الحج على زيادة أعداد عمال النظافة لرفع المخلفات أولًا بأول من خلال ورديات تعمل على مدار ساعة، وتجهيز دورات المياه واستنفار جميع الوحدات والفرق الميدانية بنسبة 100% لأداء مهامها وتنفيذ الخطط التفصيلية ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى.

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