Icon

حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان Icon قائد فاغنر يتراجع عن تصريحاته بشأن إزاحة بوتين Icon شروط معاش الضمان الاجتماعي الجديد Icon كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026 Icon جماهير النصر ترفض رحيل تاليسكا Icon رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج Icon السديس: تطوير قنوات اتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية بالمسجد الحرام Icon أحمد حجازي يستعد للمشاركة مع الاتحاد بـ مونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن الرواق السعودي جاهز لاستقبال الحجاج

السديس: تطوير قنوات اتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية بالمسجد الحرام

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
السديس: تطوير قنوات اتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام بما يتناسب مع متطلبات الكثافة البشرية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان وتوثيق جهود الجهات المعنية.

وأشار الدكتور السديس إلى عمل الفرق الميدانية المشتركة للمنظومة على مدار الساعة دون بيروقراطية وفق حوكمة وقياس للأثر، مؤكدًا أن لها دورًا فاعلًا في المعالجة الآنية لما قد يطرأ من ملاحظات وتحويل التحديات لفرص إيجابية.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ

وزير الداخلية يشهد حفل استعراض قوات أمن الحج 1444هـ

ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024

قنوات اتصال

وتابع الرئيس العام قائلًا إن المجلس التنسيقي بين الجهات العاملة في المسجد الحرام، طور قنوات الاتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية فور ورودها، إلى جانب تفعيل سرعة الاستجابة من خلال الربط مع مراكز العمليات داخل المسجد الحرام بالتعاون والتنسيق مع المنظومة الأمنية وكافة الجهات المعنية وشركاء النجاح وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

استقبال الحجاج

وأشار إلى أنه تم استكمال كافة الاستعدادات للرواق السعودي لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الرئاسة تكثف جهودها وخدماتها في الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، والخدمات التي تقوم بها الرئاسة والجهات المشاركة في المسجد الحرام في الرواق السعودي فضلًا عن زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.

وأكد السديس حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار