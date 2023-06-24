السديس: تطوير قنوات اتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية بالمسجد الحرام

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام بما يتناسب مع متطلبات الكثافة البشرية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان وتوثيق جهود الجهات المعنية.

وأشار الدكتور السديس إلى عمل الفرق الميدانية المشتركة للمنظومة على مدار الساعة دون بيروقراطية وفق حوكمة وقياس للأثر، مؤكدًا أن لها دورًا فاعلًا في المعالجة الآنية لما قد يطرأ من ملاحظات وتحويل التحديات لفرص إيجابية.

قنوات اتصال

وتابع الرئيس العام قائلًا إن المجلس التنسيقي بين الجهات العاملة في المسجد الحرام، طور قنوات الاتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية فور ورودها، إلى جانب تفعيل سرعة الاستجابة من خلال الربط مع مراكز العمليات داخل المسجد الحرام بالتعاون والتنسيق مع المنظومة الأمنية وكافة الجهات المعنية وشركاء النجاح وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

استقبال الحجاج

وأشار إلى أنه تم استكمال كافة الاستعدادات للرواق السعودي لاستقبال الحجاج وضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الرئاسة تكثف جهودها وخدماتها في الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، والخدمات التي تقوم بها الرئاسة والجهات المشاركة في المسجد الحرام في الرواق السعودي فضلًا عن زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.

وأكد السديس حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.