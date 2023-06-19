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المبادرة الأوسع انتشارًا للترحيب بضيوف الرحمن

السديس: مبادرة حفاوة تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
السديس: مبادرة حفاوة تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين
المواطن - فريق التحرير

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عظمت رئاسة الحرمين مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” تحت شعار” من الوصول إلى الحصول”، التي أطلقها الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والتي تعتبر الأوسع انتشارًا للترحيب والاهتمام ولإبداء مظاهر الحفاوة بضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مكة المكرمة من خلال توزيع الهدايا القيمة التي تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين وتقديم الضيافة ومياه زمزم لحجاج بيت الله الحرام فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، فضلًا عن إثراء تجربتهم في إطار رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.

توسيع مبادرة حفاوة

وحث الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منسوبي الرئاسة على تعظيم مبادرة حفاوة وتوسيع دائرتها كونها تعكس مبادئ التعاليم الإسلامية وتجسّد حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم والتعامل معهم بالابتسامة واللين والحفاوة والاحتفاء بهم؛ كونهم ضيوف الرحمن.

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كما شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، وذلك بجناح الرئاسة في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

من جهته أكد وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي أن مبادرة حفاوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لتفعيل المبادرة تزامنًا مع بداية موسم الحج 1444هـ.

خطة الحرمين لموسم الحج

فيما أطلقت الرئاسة العامة ممثلة في وكالة العلاقات العامة خطتها مع بدء موسم الحج لتعظيم أثر مبادرة حفاوة من خلال الاحتفاء بضيوف الرحمن من قدومهم مطار الملك عبدالعزيز، و قطار الحرمين، وميناء جدة الإسلامي وتقديم الهدايا المكونة من كتاب الله ( القرآن الكريم )، وماء زمزم المبارك، فضلًا عن استقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خارج المسجد، وتوفير الكراسي المتحركة والعربات الإلكترونية، وقامت وكالة العلاقات والتواصل المؤسسي بتوزيع المظلات الشمسية والمياه الباردة على حجاج بيت الله الحرام في صحن المطاف، وعصا اتكاء تجسيدًا لشعار الرئاسة من الوصول إلى الحصول، فيما عبر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة الحرمين لمبادرتهم للاحتفاء بضيوف الرحمن.

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