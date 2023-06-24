السديس: حوكمة الأداء لضمان خدمات معيارية وتوفير بيئة إيمانية للحجاج

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن نجاح خطة الرئاسة العامة ممثلة في وكالة المسجد النبوي في تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة ، وسط منظومة خدمات معيارية متكاملة تم إنجازها بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن و بجودة وتميز كبيرين لخدمة حجاج بيت الله الحرامً.

توفير بيئة إيمانية للحجاج

ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، على اهتمامهما ودعمهما لما يقدم في المسجد النبوي الشريف من خدمات لحجاج بيت الله سائلا المولى العلي القدير أن يجعل ما يقدمون في موازين حسناتهم.

وأرجع الرئيس العام نجاح المرحلة الأولى من الخطة لوكالة المسجد النبوي إلى التعاون المثمر مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن والذي وفر بيئة آمنة وصحية لخدمة الحجيج وإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين وإظهار قيم الإسلام ونهج الوسطية والاعتدال مؤكدا أن الرئاسة بدأت فور الانتهاء من المرحلة للخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لتقييم الأداء والتحضير الاستباقي لمرحلة عودة الحجاج للمسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج وهي المرحلة التي تشهد كثافة مليونية من ضيوف الرحمن فضلا عن التجهيزات لصلاة عيد الأضحى المبارك لتقديم كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي

وتابع الرئيس العام قائلاً “إن ما تحقق من نجاحات في المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للمسجد النبوي قبيل بدء موسم حج هو بتوفيق من الله عز وجل ثم بتضافر منسوبي الوكالة وتناغمها مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح في المدينة المنورة التي سخرت بدورها كل إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح المرحلة من خطة موسم الحج و خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين و تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة وتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع مياه زمزم للحجاج في المسجد النبوي.

وودعت وكالة المسجد النبوي حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم لأداء شعيرة الحج حيث قامت بتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لتحقيق الرضى في نفوسهم وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وإدخال السرور ورسم البسمة على محياهم.. ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي كثافة مليونية بعد أداء حجاج بيت الله الحرام.