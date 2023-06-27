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السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية
المواطن - فريق التحرير

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رحب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضيوف حملة رئاسة الحرمين للمشاعر المقدسة.

خدمة ضيوف الرحمن

وأكد الشيخ السديس في كلمة ألقاها للضيوف في عرفات أن من مفاخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ما تبذله من غالٍ ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين وتذليل كافة العقبات لهم وما نشهده اليوم من تيسير وتسهيل على وفود الرحمن خير دليل على ذلك.

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السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية

السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية

وأضاف مخاطبًا الضيوف “يسرني في هذا اليوم الفضيل، يوم عرفة غرة هذا المكان المبارك، أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير مقرونًا بالدعوات الصادقة القلبية بأن يتقبل الله حجكم ويجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا”.

أمن وأمان السعودية

وأكد الرئيس العام على وجوب شكر نعم الله -عز وجل- التي نشهدها في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان واستقرار ورخاء، وأن من أوجب الواجبات علينا خدمة الدين وتبني قيم التسامح والاعتدال، موصيًا ضيوف حملة رئاسة الحرمين باغتنام هذا اليوم المبارك بالدعاء للفلاح والنجاة.

وشدد السديس على أننا في موسم التربية والأخلاق والإعلان عن التوحيد، موصيًا التغيير والتجديد في حياتنا إلى الأفضل والاجتهاد بالدعاء وتطهير النفوس.

كما أوصى المشرفين على الحملة ببذل أقصى الجهود وأرقاها لخدمة ضيوف الرئاسة الذين هم ضيوف الرحمن، داعيًا الله عز وجل لهم بجزيل الأجر والمثوبة من الله عز وجل.

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