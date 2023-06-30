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أشاد بتعظيم سموه للتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والرقمنة

السديس: متابعة ولي العهد لتفاصيل خدمة الحجيج وراء نجاح موسم الحج

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
السديس: متابعة ولي العهد لتفاصيل خدمة الحجيج وراء نجاح موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام.

رعاية ولي العهد

وثمن الرئيس العام أثناء تشرفه بالسلام على سموه الكريم الإنجازات التاريخية الكبرى التي شهدها موسم حج هذا العام، والتي تجسدت في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والخدمة للحجاج، وتعزيز التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والتي ساهمت بفضل الله بتسهيل أداء حجاج بيت الله لمناسك بيسر وسهولة.

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جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة

وأشاد الرئيس العام بمتابعة سمو ولي العهد واهتمامه واطلاعه على كافة تفاصيل جوانب خدمة ضيوف الرحمن وتعظيم التقنية الذكية، فضلًا عن تسخير كافة الجهود لمنظومة الرئاسة والمنظومة الأمنية ووزارة الحج والعمرة وكافة شركاء النجاح والجهات الحكومية لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة الحرمين الشريفين.

التوظيف الأمثل للتقنية

وقال الرئيس العام: إن التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي كان عاملًا رئيسيًّا لتمكين الحجاج من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

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