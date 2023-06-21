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أكد أن هذا يساهم في تطوير العلم والثقافة في المجال الشرعي

السديس: مستمرون في تطوير كليتي ومعهدي الحرمين الشريفين وتوسيع القبول فيهما

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
السديس: مستمرون في تطوير كليتي ومعهدي الحرمين الشريفين وتوسيع القبول فيهما
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بأن العمل مستمر على تطوير كليتي ومعهدي الحرمين الشريفين وتوسيع القبول فيهما.

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منهج وسطي

وأكد السديس أن هذا العمل يساهم في تطوير العلم والثقافة في المجال الشرعي والخروج بمنهج وعلمي وسطي معتدل يساهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية.

تطوير الدروس

وبين السديس أن هذه الجهود التي تبذل تأتي بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة، لتطوير المناهج والدروس العلمية والشرعية بالحرمين الشريفين.

خدمة الحاج والزائر

على صعيد آخر، عظمت رئاسة الحرمين مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” تحت شعار ”من الوصول إلى الحصول”، التي أطلقها الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والتي تعتبر الأوسع انتشارًا للترحيب والاهتمام ولإبداء مظاهر الحفاوة بضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مكة المكرمة من خلال توزيع الهدايا القيمة التي تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين وتقديم الضيافة ومياه زمزم لحجاج بيت الله الحرام، فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، فضلًا عن إثراء تجربتهم في إطار رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.

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