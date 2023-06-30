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أعلن نجاح خطة الرئاسة لاستقبال الحجاج لأداء طواف الوداع

السديس: نتشرف ونفخر بخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات القيادة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
السديس: نتشرف ونفخر بخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات القيادة
المواطن - واس

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين اتو لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

نجاح خطة الرئاسة

وأشار بأن نجاح الخطة جاء تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهاهم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الامكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

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دعم القيادة

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلا العلي القدير أن يبارك في الجهود وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن، وإن يتقبل من الحجيج حجهم وان يتقبل منهم.

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