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أشاد بدعم سماحة المفتي لبرامج الرئاسة العلمية والتوجيهية

السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال
المواطن - فريق التحرير

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عبر الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لافتتاحه الدورة العلمية التوجيهية في المسجد الحرام بعنوان “بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك”.

شكر وثناء

وأشاد الرئيس العام بدعم سماحته الدائم لبرامج الرئاسة العلمية والتوجيهية مقدمًا شكره للأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على تعاونها الدائم بمشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء في الدورة العلمية والتوجيهية في المسجد الحرام.

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تأصيل منهج الوسطية

وثمن الرئيس العام عاليًا الجهود التي تبذلها هيئة كبار العلماء عبر البرامج التوجيهية والإرشادية بالحرمين الشريفين، وللتعاون الكبير بين الرئاسة والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لاسيما خلال موسم الحج الحالي، مؤكدًا أن الرئاسة تسعى من خلال برامجها إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا الغالية، من خلال البرامج والدروس التأصيلية، في شتى المعارف التي تفيد القاصدين وتعينهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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