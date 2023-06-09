السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج منذ جائحة كورونا

قال الرئيس العام لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس: إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وضعت أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ جائحة كورونا.

وأوضح السديس، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن أعداد الحجاج لهذا العام تشهد أكبر كثافة منذ ظهور الجائحة، لذا وضعت الرئاسة خطتها التشغيلية المميزة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأكد السديس أن جميع التوسعات العملاقة بالحرم بأدواره وأروقته وأسطحه والرواق السعودي مفتوحة ومهيأة بكامل خدماتها بالإضافة لخدمات أخرى مطورة.

فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وضعت أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ جائحة كورونا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/MMj7nwXMEb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023

مع هذه التوسعات العملاقة الحرم بأدواره وأروقته وأسطحه جميعها مهيأة بكامل الخدمات.