السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام، وذلك بجناح الرئاسة في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ضمن حملة “حفاوة” التي دشنتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

هدف حملة حفاوة

وقال الشيخ السديس إن هذه حملة حفاوة تهدف لإبداء مظاهر الحفاوة والترحاب بضيوف الرحمن فور وصولهم إلى مكة المكرمة من خلال توزيع الهدايا القيمة التي تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين.

حضر التوزيع وكيل الرئيس العام للعلاقات والشراكات المجتمعية الأستاذ عادل الأحمدي والوكيل المساعد للعلاقات والشراكات المجتمعية الأستاذ إبراهيم النجيدي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة الأستاذ عبدالله الشهري ومدير إدارة الخدمات والمناسبات الأستاذ ريان الراشد، وبمشاركة وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات النسائية.