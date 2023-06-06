السديس يطلق برنامج صناع المبادرات في خدمة الحجاج

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن إطلاق الرئاسة العامة برنامج صناع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين لحج هذا العام، حيث تعد المبادرة الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة تحفيزًا وتعزيزًا لخدمة رسالة الحرمين الشريفين المبنية على التسامح والاعتدال وإيصالها للعالم.

وقال الشيخ السديس إن هذه المبادرة التي تتزامن مع موسم الحج الحالي؛ تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الرئاسة، معلنًا أيضًا عن جائزة أفضل مبادرة في ذلك تحفيزًا لصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية.

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين حرصت على إطلاق هذه المبادرتين خلال موسم الحج الحالي مواكبة للتطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتدشين أكثر من 200 مبادرة نوعية وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي حيث يعد برنامج صنّاع المبادرات في خدمة قاصدي الحرمين لحج هذا العام ً وجائزة أفضل مبادرة وصناع المبادرات في التنافسية الإبداعية هي باكورة المبادرات التي ستتوالى قريبًا.

خدمات مميزة للحجاج

وبين أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التي تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

البرنامج يهدف إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية، تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخدمة الحجاج لحج هذا العام ١٤٤٤هـ.

وأوضح الشيخ السديس أن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين والتي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات ايجابية انعكست جليًا على أرض الواقع مثل استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وروبوتات التعقيم وزمزم إلى جانب الروبوتات التوجيهية، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، فضلًا عن اعتبار الريادة العالمية هوية المرحلة القادمة في الرئاسة العامة، وذلك مواكبة لرؤية السعودية 2030؛ مع وضع شعار التميز والإبداع والجودة نبراس لها.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دأبت ليس فقط على تجسيد الجودة والتميز والابداع بل نشر ثقافة التميز والتفاعل مع رؤية 2030 وتقوية الممارسات الإبداعية التي تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، وكذلك وفق خطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين؛ وفق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني، بالإضافة إلى رفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين بناء على خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى السعودية لتحقيقها.

ثقافة السلام

وأكد الشيخ السديس دور السعودية الريادي في نشر وتعزيز ثقافة السلام والتسامح والتمسك بالقيم الوسطية المعتدل وصولاً لكفاءة تشغيلية تحقق أهداف خطتها التطويرية (2024)، والرؤية المباركة وما تتضمنه من تجويدٍ ينعكس على الخدمات الموجهة للقاصدين بكافة فئاتهم، وتمكين المرأة وتتويج الشباب وتعظيم التقانة والتميز التشغيلي لرفع جودة الخدمات لتحقيق أعلى المستويات من خدمات لقاصدي الحرمين لتعزيز للإبداع والريادة وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.