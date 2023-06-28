السديس يعلن نجاح خطة طواف الإفاضة: انسيابية عالية رغم الحشود المليونية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع تهيئة كافة الخدمات والإمكانات لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

تنظيم الحركة بشكل محكم وانسيابي

وأشار السديس إلى أنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبالتزامهم بأعلى مستويات المهنية.

وأضاف أن هذا النجاح في إدارة الحشود يؤكد على تميز المملكة بإدارة شؤون الحج بكفاءة وإتقان، وبما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

توسعات وتطوير

وأشار السديس إلى أن القيادة السعودية تولي الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين؛ نصب عينه.

ولفت إلى أن المملكة قامت بتوسعات وتطوير في الحرمين الشريفين، وإطلاق مشاريع ضخمة لتطوير المشاعر المقدسة، وإنشاء مشاريع نقل حديثة لتسهيل حركة الحجاج، واستخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية لتنظيم شؤون الحج، وإقامة مشاريع صحية وخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن.