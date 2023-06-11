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أكد أن خدمة الحجاج وسام فخر للرئاسة

السديس يوجه بإطلاق مبادرة حفاوة واحتفاء للترحيب بضيوف الرحمن

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
السديس يوجه بإطلاق مبادرة حفاوة واحتفاء للترحيب بضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإطلاق “مبادرة حفاوة واحتفاء” للترحيب بحجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين.

وقال الشيخ السديس إن هذه المبادرة تأتي في إطار تعظيم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن خدمة الحاج والزائر وسام فخر للرئاسة في عامها الحادي عشر تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

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حسن الاستقبال

وأكد أن “مبادرة حفاوة واحتفاء” تعكس مبادئ التعاليم الإسلامية والتي تجسد حسن استقبال ضيوف الرحمن وإكرامهم والتعامل معهم بالابتسامة واللين والحفاوة والاحتفاء بهم كونهم ضيوف للرحمن، موضحًا أن “مبادرة حفاوة واحتفاء” تتمحور في التميز والإبداع في خدمة ضيوف الرحمن مواكبة لرؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعمل على خدمتهم على مدار الساعة وفق منظومة تشغيلية متكاملة وأداء معياري عالمي مبني على الجودة والتميز التشغيلي والحوكمة تحفيزًا وتعزيزًا لخدمة رسالة الحرمين الشريفين المبنية على التسامح والاعتدال وإيصالها للعالم، فضلًا عن مواكبة التطور الهائل الذي تشهده منظومة الرئاسة التشغيلية وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتقديم خدمات نوعية مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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