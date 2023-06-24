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لدعم الجهود الإعلامية للرئاسة وتحقيق التكامل وتعظيم قيم الوسطية والاعتدال

السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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وجه معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن ولدعم الجهود الإعلامية للرئاسةً وتحقيق التكامل والتنسيق مع وسائل الإعلام لنشر الجهود المباركة وإبراز الانجازات التي حققتها القيادة الرشيدة حفظها الله لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله ..

وأكد الرئيس أن واحة الإعلام هي منارة لخدمة الحرمين وإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم.

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وقال الرئيس العام إن مبادرة واحة الإعلام للرئاسة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة مؤكداً أن الإعلام له دور محوري في نشر الوسطية والاعتدال ودعم رسالة الإسلام المعتدلة وأن على الإعلام والإعلاميين مسؤولية عظيمة في نقل الكلمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز الجهود التي تقدمها دولتنا المباركة للإسلام والمسلمين.

إنشاء مبادرة واحة الإعلام

وحث الرئيس العام جميع وسائل الإعلام المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام ومواقع التواصل والقنوات التلفزيونية بضرورة إبراز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي بخطورة الاستهداف للدين والوطن وعدمِ التهويل والإثارة والمبالغة في التعليقات والأطروحات وبث الشائعات، وإيجادِ صيغة علمية، وآلية عملية للحوار الحضاري، ونشر القيم القويمة.

وتابع الرئيس العام قائلاً: إن الدعوات المغرضة التي تستهدف المجتمعَات الإسلامية، ليس وراءها إلا هدمها وتفكُّكها وإخلالُ أمنها واستقرارها، والمصطلحات والمفاهيم الشرعية التي يستخدمها بعض هؤلاء لجر المجتمعات إلى الويلات باتت واضحة مكشوفة الأهداف.

 

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