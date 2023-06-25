السديس يوجه بتوسيع دائرة مبادرة حفاوة بالمشاعر المقدسة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوسيع دائرة نطاق وانتشار مبادرة حفاوة لتشمل المشاعر المقدسة، تعظيمًا لمبادئ التعاليم الإسلامية التي تجسد حسن استقبال ضيوف الرحمن، والتعامل معهم بالابتسامة واللين، والحفاوة والاحتفاء وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال الشيخ السديس إن مبادرة حفاوة ستتضمن زيارة منسوبي الرئاسة للمستشفيات في المشاعر المقدسة وتقديم القرآن الكريم وماء زمزم للمرضى من الحجاج، مشيرًا إلى أن مبادرة حفاوة التي تعتبر أكبر مبادرة للرئاسة للترحيب والاهتمام بحجاج بيت الله، لن تقتصر على ضيوف الرحمن فقط؛ بل ستمتد للاحتفاء برجال الأمن وموظفي القطاعات الحكومية المشاركة في منظومة الحج الذين يبذلون جهود جبارة لخدمة الحجاج إلى جانب المتطوعين في الحج كونهم شركاء نجاح يستحقون الاحتفاء بهم لجهودهم لخدمة ضيوف الرحمن.

نقل ماء زمزم

كما أكد السديس جاهزية 20 شاحنة نقل لتوزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومشعر مزدلفة لتقديم الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.

وأعدت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية برنامجًا متكاملًا لتعظيم أثر مبادرة “حفاوة” التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، تحت شعار ” الوصول إلى الحصول” في المشاعر المقدسة والتي ستنطلق غدًا الاثنين (يوم التروية) والثلاثاء يوم وقفة عرفة.

مبادرة حفاوة

وقال وكيل العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية الأستاذ عادل الأحمدي إن حملة مبادرة حفاوة ستنطلق باتجاه المشاعر المقدسة يوم الاثنين لتقديم الهدايا والضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام وشركاء النجاح في منظومة الحج، وذلك في إطار حرص الرئاسةً على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.

وحققت مبادرة حفاوة التي أطلقها الرئيس العام انتشارًا كبيرًا في المسجد الحرام وخارجه وفي مطار الملك عبدالعزيز بجدة وقطار الحرمين وميناء جدة الاسلامي.