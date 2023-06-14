السعودية الـ 16 عالميًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

حققت الموانئ السعودية أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة، لتحتل السعودية المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، ضمن 187 دولة، من خلال تعدد الخدمات الملاحية البالغ عددها 97 خدمة بالموانئ السعودية والتي تربط السعودية بنحو 348 ميناءً عالمياً، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

دعم منظومة النقل

من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ إن هذا المنجز الوطني النوعي الذي حقّقته المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ، يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، موضحاً أن هذه القفزة الكبيرة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ستعزز تنافسية السعودية عالمياً، وترسخ مكانتها على الخريطة البحرية الدولية.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأضاف الجاسر أن هذا المنجز يأتي كذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، ويسهم في خفض الكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ السعودية، ويعزّز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بدول العالم المختلفة.

تنافسية الموانئ السعودية

وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى أن ازدياد عدد خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بواقع 20 خدمة ملاحية جديدة، خلال النصف الأول من عام 2023م، قد أسهم بشكل كبير في تكريس جاذبية وتنافسية الموانئ السعودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يُرسخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

يُذكر أن السعودية حققت أخيراً قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (LPI) بتقدمها 17 مرتبة عالمياً، لتصل إلى المرتبة 38 عالمياً من بين 160 دولة، ليضعها ذلك في موقعٍ متقدمٍ بين أهم المراكز اللوجستية بالمنطقة.