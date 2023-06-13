السعودية تحتل المركز الـ 13 في مؤشر الربط الجوي الدولي

حققت السعودية أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام 2023م مقارنة مع المرتبة 27 في عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

دعم النقل الجوي

ويأتي تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء في السعودية على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي أسهمت في دعم صناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تهدف السعودية لخلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في السعودية ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للسعودية، مع التركيز على أن تكون مركزاً لوجستياً يربط القارات الـ 3، ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.

كما يأتي الإعلان امتداداً لما تشهده السعودية من تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران، إضافة إلى تحقيق الحركة الجوية نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 42% في أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين حوالى 35.8 مليون مسافر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 25.3 مليوناً، فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 131 وجهة، مما يعد أعلى مستوى للربط الجوي الدولي تحققه السعودية.

النمو الاقتصادي

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن هذا الإنجاز؛ يأتي نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة؛ بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل السياحة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030م، وتطوير منظومة النقل الجوي.

وأضاف “يوضح التقرير الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”، التقدم الذي يشهده قطاع الطيران المدني ويؤكد من جديد التزام السعودية أن يصبح قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إستراتيجيتنا التحولية للطيران المدني، والتي ستضاعف عدد المسافرين 3 مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، وترفع عدد الوجهات المستهدفة إلى 250 وجهة وتعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن بحلول نهاية العقد.

واختتم رئيس هيئة الطيران المدني تصريحه قائلاً “إننا نرحب بالعالم من خلال الطيران، وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من خلال إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة، وتمكين بيئة تنافسية دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد ذلك تسليم الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض يوم أمس، وطرح منافسة ناقل وطني جديد في الدمام”.

إنجازات الطيران

يذكر أن عام 2022 تميّز بعدد من الإنجازات حققها قطاع الطيران المدني، حيث استحوذت السعودية على أكثر مسارين جويين دوليين ازدحاماً (جدة ـ القاهرة، والرياض ـ دبي)، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيلبي احتياجات 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح أول منطقة خاصة لوجستية متكاملة في الرياض.

وامتداداً لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المتوائمة مع رؤية السعودية 2030 ومواكبة لما تشهده السعودية من تطور في مختلف المجالات، شهد قطاع الطيران في العام الحالي “2023” عدة إنجازات من ضمنها إعلان “طيران الرياض” عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة “بوينج دريملاينر” من طراز”787-9″ وتدشين الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، إلى جانب إبرام الخطوط السعودية اتفاقية مع “بوينج” لضم “49” طائرة جديدة من طراز “B787” دريملاينر لأسطول طائراته؛ الأمر الذي يؤكد طموح المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران.