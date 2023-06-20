لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030 رئيس أهل الحديث بالهند: السعودية تقدم جهودًا جبارة لخدمة الحجاج خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لاستضافة إكسبو 2030 الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو 2030 بملف تنافسي متكامل ريما بنت بندر: السعودية ستصدر تأشيرة دخول خاصة بإكسبو 2030 ضبط 14 مخالفة توطين وظائف بنجران بدء إصدار تصريح ذبح الأضاحي في المدينة المنورة
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن الميزانية المخصصة لاستضافة معرض إكسبو 2030 تبلغ 7.8 مليار دولار.
وأضاف الفالح خلال عرض ملف “الرياض إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض، أن موقع إكسبو سيكون ملتقى عالميًا للشركات للبحث عن فرص بالسعودية، لافتًا إلى أن السعودية تعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
فيما أعلنت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر أن السعودية ستصدر تأشيرة دخول خاصة بمعرض إكسبو 2030 حال الحصول على الموافقة الدولية.
يذكر أن السعودية قد أقامت معرض إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض – المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي – وذلك بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.
يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030″، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة – حفظها الله – وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.