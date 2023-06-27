السعودية تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين

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أعربت وزارة الخارجية عن دعم وتأييد السعودية لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.
وعبرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الإفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملًا جماعيًا لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين السعودية ودول الاتحاد الإفريقي.
كما تتطلع السعودية في الوقت ذاته إلى المضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات بين السعودية والاتحاد الإفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.