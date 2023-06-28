200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده نجم ريال مدريد على رادار ليفربول 9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.
وقالت الخارجية: إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.