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أعمال بغيضة ومتكررة لا يمكن قبولها

السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

أعمال بغيضة

وقالت الخارجية: إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

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