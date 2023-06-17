السعودية تدين الهجوم المسلح على مدرسة غربي أوغندا

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجددت الخارجية رفض السعودية التام لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
وقدمت الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أوغندا حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.