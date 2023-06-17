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أكدت أنها أعمال تتنافى مع المبادئ الدينية

السعودية تدين الهجوم المسلح على مدرسة غربي أوغندا

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
السعودية تدين الهجوم المسلح على مدرسة غربي أوغندا
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة غربي أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

رفض السعودية للهجوم

وجددت الخارجية رفض السعودية التام لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

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وقدمت الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أوغندا حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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