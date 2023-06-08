السعودية تدين بأشد العبارات تخريب مبنى السفارة والملحقيات التابعة لها بالسودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السـودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وعبرت وزارة الخارجية عـن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجـاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدة عـلى أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحــــاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسـودان وشـعبه الشقيق.