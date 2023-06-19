السعودية ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقًا لاتفاق العلا.

ونوهت وزارة الخارجية السعودية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.