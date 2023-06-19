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بحضور الوفد السوري لأول مرة منذ 2011

السعودية تشارك بالاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
السعودية تشارك بالاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب
المواطن - واس

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انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بعقد الدورة الـ99 للجنة الدائمة للإعلام العربي، بمشاركة رؤساء الوفود العربية، ومن ضمنها الوفد السوري الذي يشارك لأول مرة منذ عام 2011؛ إلى جانب مشاركة رؤساء المؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

ومثل السعودية في هذا الاجتماع مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي مرزوق العمري.

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جدول الأعمال

ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات مناقشة وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقاً من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين، ليتم رفعها إلى المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضًا بندًا حول مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلًا عن تحديث الإستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

أنشطة البعثات

كما تناقش الدورة أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية، وتقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وقضايا تنظيمية تهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

وتتميز هذه الدورة باستعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب منذ انعقاد الدورة الـ52 بالقاهرة، وذلك في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل.

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