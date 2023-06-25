السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية

كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن المنطقة تشهد في هذه الفترة حر الانصراف وتعيش الموجة الحارة الثانية منذ دخول فصل الصيف لهذا العام.

وأوضح الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية في الغالب تكون موجات الحر خلال فصل الصيف عددها من 5 إلى 7 موجات، فإذا نقصت عن 5 يكون الصيف حرارته أقل من المعدل السنوي.

موجات الحر في الصيف

ولفت إلى أنه إذا أصبح عدد موجات الحر أكثر من 7 موجات يكون الصيف حرارته أعلى من المعدل السنوي.

وبدأ الأربعاء الماضي الانقلاب الصيفي بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض بالقرب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية، ليبدأ الصيف فلكيًا.

طقس السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.