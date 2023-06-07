Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتسهيـل رحـلـة المستثمـر الـقـادم

السعودية تطلق تأشيرة زيارة الأعمال مستثمر زائر إلكترونيًّا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
السعودية تطلق تأشيرة زيارة الأعمال مستثمر زائر إلكترونيًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال- مستثمر زائر- إلكترونيًّا.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

باريس سان جيرمان يواجه النصر في اليابان

زيارة رئيس فنزويلا تؤكد التوافق السعودي مع أعضاء تحالف أوبك +

زيارة رئيس فنزويلا تؤكد التوافق السعودي مع أعضاء تحالف أوبك +

طلب التأشيرة

ولفتت الوزارة إلى أن التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال مستثمر زائر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.

الحصول على الخدمة

وعن طريقة الحصول على الخدمة، أوضحت أنها من خلال معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري وإرسالها للمستثمر عبر البريد الإلكتروني.

المستفيد من الخدمة

لفتت الوزارة إلى أن المستفيد من الخدمة هم: المستثمرون من مواطني عدد من الدول، كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك التعميم لباقي دول العالم كمرحلة ثانية.

وأردفت: تساهم الخدمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم