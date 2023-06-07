السعودية تطلق تأشيرة زيارة الأعمال مستثمر زائر إلكترونيًّا

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أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال- مستثمر زائر- إلكترونيًّا.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
ولفتت الوزارة إلى أن التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال مستثمر زائر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.
وعن طريقة الحصول على الخدمة، أوضحت أنها من خلال معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري وإرسالها للمستثمر عبر البريد الإلكتروني.
لفتت الوزارة إلى أن المستفيد من الخدمة هم: المستثمرون من مواطني عدد من الدول، كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك التعميم لباقي دول العالم كمرحلة ثانية.
وأردفت: تساهم الخدمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.