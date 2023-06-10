السعودية تعزي في ضحايا انفجار مقديشو

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إثر انفجار ذخائر جنوبي العاصمة مقديشو وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من المدنيين.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب، راجية للمصابين الشفاء العاجل.