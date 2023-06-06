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يتم إعادة تشكيل المشهد في المملكة

السعودية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر بمشاريعها الطموحة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
السعودية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر بمشاريعها الطموحة
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المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قال موقع Luxury and Lifestyle المتخصص في السياحة، إن السعودية باتت تعادل مفهومًا للحياة المرفهة، لكنها أيضًا أصبحت تمثل الرؤية والطموح وتحقيق المستحيل، ويعزز ذلك مجموعة من المشاريع العملاقة الطموحة التي تعيد تشكيل المشهد في السعودية.

وتحدث التقرير عن مجموعة المشاريع المستقبلية التي تؤكد على هذا المعنى فيما يلي:

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مشروع المكعب الجديد

يبلغ ارتفاع المكعب 1312 قدمًا وقادر على استيعاب 20 مبنى من مباني إمباير ستيت، وسيضم 80 مكانًا ترفيهيًا وثقافيًا، و 9000 غرفة فندقية، و 3.2 مليون قدم مربع (980.000 متر مربع) من مساحات البيع بالتجزئة.

ويُعتبر المشروع غير العادي أكبر منطقة وسط مدينة في العالم بنصف قطر مشي مدته 15 دقيقة ونظام نقل داخلي خاص به، ومن المقرر أن يكتمل المكعب في عام 2030.

السعودية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر بمشاريعها الطموحة

جزيرة شيبارة

الفيلات المستقبلية قبالة ساحل البحر الأحمر في السعودية مستوحاة من الكثبان الرملية وتحيط بها المياه الصافية التي تنقلك بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

وهناك ما مجموعه 73 من الأجرام السماوية العاكسة فوق الماء والفيلات الداخلية الفاخرة فوق المياه محاطة بأشجار المانغروف الكثيفة والنباتات والشعاب المرجانية، وهو ما يمنح الضيوف إحساسًا بالكمال والثقة والانسجام، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالأنشطة المائية أو اختيار الاسترخاء على أحد الشواطئ الرملية البيضاء العديدة بالجزيرة.

السعودية تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر بمشاريعها الطموحة

كورال بلوم

تصاميم كورال بلوم مستوحاة من النباتات والحيوانات المذهلة الموجودة بشكل فريد في السعودية، وتم تصميم الوجهة الفاخرة والصديقة للبيئة من قبل شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، وتضم 11 فندقًا كما ستكون بمثابة الجزيرة المحورية لمشروع البحر الأحمر.

مشروع البحر الأحمر

سيضم مشروع البحر الأحمر إجمالًا 50 منتجعًا، يقدم ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

بوابة الدرعية

يتم تجديد الدرعية لتكون عاصمة ثقافية جديدة تجمع بين النمط المعماري النجدي التقليدي والعمران الحديث، وسيوفر المشروع الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار أكثر من 30 منطقة جذب مثل المتاحف والمعارض والمساحات الترفيهية.

أمالا

أمالا هي وجهة راقية وأكبر عامل جذب لهذه الوجهة الفاخرة هو الرحلات الشخصية مع تقديم برامج للسياحة العلاجية والرياضية مع وجود مجموعة لا تنتهي من الأنشطة من الجولف والفروسية والبولو وسباق الهجن وحتى نادٍ لليخوت لا مثيل له، وسيضم المشروع 2500 غرفة فندقية و 700 فيلا سكنية خاصة ومنطقة للبيع بالتجزئة تضم حوالي 200 منفذ بيع، وكل ذلك سيكون صديقًا للبيئة.

العلا

تهدف شركة تطوير العلا إلى تحويل هذا المتحف الحي ومكان التراث البشري والطبيعي الاستثنائي إلى وجهة سياحية عالمية، وستشمل هذه التطورات أكثر من 7500 مفتاح فندقي و 5000 وحدة سكنية وقرية، ويُعد أزوليك العلا أحدث منتجع فاخر تم افتتاحه ويضم 76 فيلا فاخرة من ست فئات مختلفة.

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