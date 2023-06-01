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أول سعودية تتقلد هذا المنصب

السعودية تعين شيماء طارق رقبان مديرًا تنفيذيًّا لمجموعة البنك الإفريقي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
السعودية تعين شيماء طارق رقبان مديرًا تنفيذيًّا لمجموعة البنك الإفريقي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المملكة العربية السعودية، تعيين شيماء طارق رقبان بمنصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي، لتصبح رقبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي المهم، حسبما ذكرت وزارة المالية.

خبرة 9 سنوات

وتعدّ رقبان خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت، خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة.

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تاريخ حافل

إضافة إلى ذلك تقلدت رقبان منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس 2021م، وتولت منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إذ عملت مع نُظرائها في المجموعة، وبنوك التنمية متعدِّدة الأطراف والمؤسسات الدولية، لوضع توصيَّات السياسات والأولويات.

البنك الأفريقي للتنمية

يشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

 

 

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